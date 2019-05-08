Они ответят на все вопросы и выслушают предложения

Они ответят на все вопросы и выслушают предложенияВ мае 2019 года руководители администрации Владимирской области решили провести несколько приемов местных жителей по личным вопросам.Так, врио заместителя Губернатора Александр Байер встретится на личном приеме с жителями региона дважды – 8-го и 21-го мая.А врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов проведет личный прием 16-го мая, врио первого заместителя Губернатора Марина Чекунова – 22-го мая.Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв ответит на вопросы и выслушает предложения граждан на личном приеме 14-го мая с двух часов дня.Приемы граждан будут проходить по адресу: Владимир, Октябрьский проспект, дом 21 (вход с левой стороны – через приемную по обращениям граждан). Время приема жителей заместителями главы региона – с 10-ти утра до 12-ти дня.