Телеведущий высказался на своей странице в Instagram о смерти известного композитора Евгения Крылатова. Андрей Малахов вспомнил последнюю встречу с мастером.

Телеведущий высказался на своей странице в Instagramо смерти известного композитора Евгения Крылатова. Андрей Малахов вспомнилпоследнюю встречу с мастером.Известие о смерти талантливого композиторанастигла страну, и в том числе Андрея Малахова, неожиданно. Ведь еще в февралеэтого года шоумен побывал в гостях у Крылатова. Тогда85-летний маэстро был бодр: специально для гостей, сидяза белым роялем, наигрывал самые популярные из своих мелодий."Наша последняя встреча с великимкомпозитором и настоящим патриотом: Евгением Крылатовым. Сегодня утром его нестало... Это фото сделано 23 февраля поздно вечером – в день 85-летия – язаехал к нему домой, чтобы обнять Маэстро (здесь и далее орфография ипунктуация автора сохранены – Прим. ред.) и сказать, что все мое поколениевыросло на песнях Крылатова", – отметил ведущий.Андрей Малахов рассказал, что в ихпоследнюю встречу композитор признался, что очень переживает, что нигде несказали про его юбилей. "Это его по-детски ранило. Надеюсь, скажут хотя бы прото, что он был талантлив после его смерти. Пишу это, а в голове звучит:Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко... P.S. Это урок нам – все нужноделать в свое время...", – заключил шоумен.Пользователи соцсети выразили своисоболезнования в связи с кончиной маэстро. Некоторые посетовали на то, что оЕвгении Крылатове, действительно, мало говорили по телевидению.Ранее фолловеры затравили за его пост в Twitter о родах жены принца Гарри Меган Маркл.Многие россияне посчитали, что негоже было делать такую публикацию в день,когда вся страна скорбела по жертвам авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. При этом известно, что утром 6 мая дал пост о трагедии рейса Москва – Мурманск.