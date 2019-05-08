Телеведущий высказался на своей странице в Instagram
о смерти известного композитора Евгения Крылатова. Андрей Малахов вспомнил
последнюю встречу с мастером.
Телеведущий высказался на своей странице в Instagram
о смерти известного композитора Евгения Крылатова. Андрей Малахов вспомнил
последнюю встречу с мастером.
Известие о смерти талантливого композитора
настигла страну, и в том числе Андрея Малахова, неожиданно. Ведь еще в феврале
этого года шоумен побывал в гостях у Крылатова. Тогда85-летний маэстро был бодр: специально для гостей, сидя
за белым роялем, наигрывал самые популярные из своих мелодий.
"Наша последняя встреча с великим
композитором и настоящим патриотом: Евгением Крылатовым. Сегодня утром его не
стало... Это фото сделано 23 февраля поздно вечером – в день 85-летия – я
заехал к нему домой, чтобы обнять Маэстро (здесь и далее орфография и
пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) и сказать, что все мое поколение
выросло на песнях Крылатова", – отметил ведущий.
Андрей Малахов рассказал, что в их
последнюю встречу композитор признался, что очень переживает, что нигде не
сказали про его юбилей. "Это его по-детски ранило. Надеюсь, скажут хотя бы про
то, что он был талантлив после его смерти. Пишу это, а в голове звучит:
Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко... P.S. Это урок нам – все нужно
делать в свое время...", – заключил шоумен.
Пользователи соцсети выразили свои
соболезнования в связи с кончиной маэстро. Некоторые посетовали на то, что о
Евгении Крылатове, действительно, мало говорили по телевидению.
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