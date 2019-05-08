Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена
Вайцеховская уверена, что методы известного тренера калечат детей. Спортсменка
резко раскритиковала Этери Тутберидзе.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена
Вайцеховская уверена, что методы известного тренера калечат детей. Спортсменка
резко раскритиковала Этери Тутберидзе.
Единственная в истории СССР и России
спортсменка, победившая в прыжках с 10-метровой вышки, с ужасом вспоминает свои
безжалостные тренировки. Этим объясняется негативное отношение Вайцеховской к тренеру
по фигурному катанию.
Она не может
согласиться с методами, которые использует Этери Тутберидзе, чтобы сделать из
своих подопечных чемпионов. Вспоминая свой спортивный опыт, Вайцеховская призналась,
что это был каторжный труд, "ад нагрузок и лишений".
Олимпийская
чемпионка считает, что Этери Тутберидзе учит фигуристов пренебрегать
опасностью. Ее главную претензию к прославленному тренеру составляют жестокие
методы работы с юными воспитанниками и стремление добиться результата любой
ценой.
Вайцеховская
уверена, что неправильно, когда юные спортсмены ради возможных медалей теряют
психическое и физическое здоровье. Она считает методы работы
преступлением. "Если тренер и родители сознательно эксплуатируют такие
качества, как порог понимания опасности, телосложение и вес, то это некое
преступление по отношению к ребенку", – цитирует спортсменку
Не все воспитанники могли смириться с
жесткими методами Не выдержали тяжелого характера наставницы фигуристки
Евгения Медведева, Полина Цурая, Настя
Тараканова, Дарья Паненкова и Полина
Шелепень, Саша Деева и Сергей
Воронов.