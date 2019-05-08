Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская уверена, что методы известного тренера калечат детей. Спортсменка резко раскритиковала Этери Тутберидзе.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду ЕленаВайцеховская уверена, что методы известного тренера калечат детей. Спортсменкарезко раскритиковала Этери Тутберидзе.Единственная в истории СССР и Россииспортсменка, победившая в прыжках с 10-метровой вышки, с ужасом вспоминает своибезжалостные тренировки. Этим объясняется негативное отношение Вайцеховской к тренерупо фигурному катанию.Она не можетсогласиться с методами, которые использует Этери Тутберидзе, чтобы сделать изсвоих подопечных чемпионов. Вспоминая свой спортивный опыт, Вайцеховская призналась,что это был каторжный труд, "ад нагрузок и лишений".Олимпийскаячемпионка считает, что Этери Тутберидзе учит фигуристов пренебрегатьопасностью. Ее главную претензию к прославленному тренеру составляют жестокиеметоды работы с юными воспитанниками и стремление добиться результата любойценой.Вайцеховскаяуверена, что неправильно, когда юные спортсмены ради возможных медалей теряютпсихическое и физическое здоровье. Она считает методы работыпреступлением. "Если тренер и родители сознательно эксплуатируют такиекачества, как порог понимания опасности, телосложение и вес, то это некоепреступление по отношению к ребенку", – цитирует спортсменкуНе все воспитанники могли смириться сжесткими методами Не выдержали тяжелого характера наставницы фигуристкиЕвгения Медведева, Полина Цурая, НастяТараканова, Дарья Паненкова и ПолинаШелепень, Саша Деева и СергейВоронов.