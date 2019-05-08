Житель канадского Торонто держал у себя в квартире более 300 кошек.

Фотография одной из комнат, переполненной кошками, появилась в соцсетях. Животные занимали все свободные места – они расположились на полу, на мебели, на подоконниках.Кошкам ищут новый дом. 70 животных после прививок и стерилизации уже отправятся к новым хозяевам, судьба остальных остается неизвестной, пишет Mail.Ru.