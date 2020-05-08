Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделит Нью-Дели $500 миллионов на борьбу с коронавирусом и его последствиями для экономики.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделит Нью-Дели $500 миллионов на борьбу с коронавирусом и его последствиями для экономики. Финансирование будет осуществляться в рамках недавно запущенного АБИИ проекта по поддержке партнеров банка в борьбе с пандемией – Фонда по преодолению кризиса, вызванного пандемией COVID-19.При этом, как отмечается в сообщении банка, конкретно индийский проект софинансируется еще и Всемирным банком.Предполагается, что выделяемое финансирование позволит правительству Индии усилить борьбу с распространением коронавируса, укрепить систему здравоохранения, расширить возможности реагирования на вспышки заболеваний и предотвращать их в будущем. Проект также поддерживает покупку медицинского оборудования, расширение системы тестирования."Создание устойчивой системы здравоохранения, которая может эффективно лечить пациентов с COVID-19 и предотвращать его распространение, является первоочередной задачей. Это финансирование позволит удовлетворить эту потребность и укрепить потенциал Индии для эффективной борьбы с будущими вспышками болезни, – прокомментировал выделение финансирования вице-президент и главный инвестиционный директор АБИИ Джагатис Пандиан. – Столкнувшись с этой беспрецедентной глобальной проблемой, АБИИ будет играть свою роль и тесно сотрудничать с международными финансовыми институтами, чтобы помочь нашим членам срочным финансированием, в котором они нуждаются, чтобы укрепить свои системы здравоохранения и помочь своей экономике восстановиться как можно быстрее".Объем фонд АБИИ для восстановления после кризиса COVID-19, созданный в рамках скоординированного международного реагирования на пандемию коронавируса, оценивается в $5-10 миллиардов. Эти средства предназначаются, в частности, для помощи непосредственным партнерам АБИИ. Как отмечается в сообщении банка, в данный момент он уже рассматривает несколько проектов своих участников.