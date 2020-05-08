Британский актер Руперт Гринт, больше всего запомнившийся зрителю как исполнитель роли Рона Уизли в Гарри Поттере, впервые стал отцом.

Британский актер Руперт Гринт, больше всего запомнившийся зрителю как исполнитель роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", впервые стал отцом. Об этом сообщает The Sun.28-летняя возлюбленная Гринта Джорджия Грум родила девочку. Подробности пока не уточняются. Пара попросила уважать их частную жизнь в это "особенное время".Руперт Гринт и Джорджия Грум стали встречаться в 2011 году. К слову, о том, что возлюбленная артиста беременна, стало известно лишь в прошлом месяце.Руперт Гринт прославился, сыграв рыжего мальчишку, друга и сокурсника Гарри Поттера Рона Уизли. После участия во всемирно известной франшизе, снятой по романам Джоан Роулинг, британский актер продолжил свой профессиональный путь, снявшись в таких картинах как "Уроки вождения", "В белом плену", "Лунная афера".