Олег Власов, глава банков Балтика и Инкредбанк, заключен Тверским судом Москвы под стражу сроком на два месяца.

Олег Власов, глава банков "Балтика" и "Инкредбанк", заключен Тверским судом Москвы под стражу сроком на два месяца. Бизнесмен является фигурантом дела о переводе 500 миллиардов рублей из РФ по "молдавской схеме".Обвинение по этому делу было заочно предъявлено Ренато Усатому — политику из Молдавии, напоминает РИА Новости. Следствие полагает, что в 2013-2014 годах он через банк Moldindconbank незаконно вывел из РФ деньги.Усатый — участник международного преступного сообщества. Криминальную схему вывода денег организовали Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, имеющие русские и молдавские паспорта. Оба они — в международном розыске.Банки "Балтика" и "Инкредбанк" злоумышленники использовали для открытия счетов компаний, участвовавших в схеме. Также эти организации переводили средства в Moldindconbank.Бизнесмен Власов обвиняется в создании преступного сообщества и в совершении валютных операций по подложным документам.