Переизбыток природного газа может привести к тому, что в ближайшие несколько месяцев закончится экспорт СПГ."Понятно, что сегодня люди много говорят о рынке нефти, но газовые рынки сильно страдают. Вполне возможно, что в летнее время будут отмены некоторые поставки СПГ, чтобы ограничить потери", — заявил генеральный директор Total SA Патрик Пуянне.Согласно данным Rystad Energy мировые поставки СПГ в 2020 году возрастут до 380 миллионов тонн, что на 17 миллионов тонн больше, чем годом ранее. Спрос вырастет на относительно скромные 6 миллионов тонн, общий спрос составит 359 миллионов тонн в год.Из этих цифр можно сделать два очевидных вывода. В 2020 году возникла проблема с переизбытком, даже до начала пандемии и экономического спада. Во-вторых, в этом году усугубится ситуация с предложением, поскольку новые поставки превышают рост спроса.Рынок может справиться с излишками газа, либо пуская его большие объемы на выработку электроэнергии, либо оставляя в хранилищах. "Но в 2020 году на фоне высокого предложения СПГ и низкого спроса цены уже достигли рекордно низкого уровня, хранилища заполнились быстрее, чем обычно. Остановка производства вполне возможна", — отмечает Rystad Energy.Европа часто получает лишние грузы, но сейчас объемы намного выше, чем обычно, так что места для дополнительных поставок практически нет. При этом цены на СПГ в Нидерландах торгуются ниже $2/MMBtu. Экономика рынка СПГ взрывается."Европейские хранилища могут достичь своих пределов, а поставки СПГ в летние месяцы могут быть аннулированы", — говорит Rystad.В США такая же проблема: низкий спрос и высокий уровень запасов. Цены на природный газ в США также торгуются ниже $2/млн БТЕ большую часть 2020 года, хотя цены недавно выросли. Депрессивная экономика и слабые цены нанесли удар по углю, который производит в США меньше электроэнергии, чем возобновляемые источники энергии.По данным агентства Reuters от 22 апреля, отменены уже по меньшей мере 20 грузов СПГ."Это произошло раньше, чем мы ожидали. Тем не менее неудивительно, что экспорт СПГ в США отменяется. В следующие месяцы может быть отменено еще больше грузов", — отмечает Bank of America.В то же время депрессивный рынок наверняка приведет к задержке или отмене инвестиционных решений в новых экспортных проектах СПГ."Из-за низких цен на СПГ в 2019 и в 2020 годах на фоне глобального переизбытка поставок СПГ и неопределенности в торговой среде развитие в сторону FID по ряду проектов может остановиться", — предупреждает недавний отчет Международного газового союза.Но есть ряд факторов, которые работают в пользу "быков" на рынке газа. Добыча газа в США фактически начала снижаться в конце прошлого года, достигнув пика в ноябре. Сначала газовые бурильщики Аппалачей страдали от низких цен, что было усугублено газовым бумом в Пермском месторождении. Но пандемия и обвал на рынке нефти привели к уничтожению потока газа из Пермского месторождения, из-за чего может усилиться ужесточение газового рынка."Нефть может непреднамеренно провести бэйлаут мирового рынка газа этим летом", — говорится в отчете Bank of America Merrill Lynch.К июлю добыча газа может составить 0,6 миллиарда куб. футов в сутки благодаря недавнему сокращению добычи нефти. Но фактическое снижение будет более значительным, поскольку будет объявлено о новых сокращениях, сообщает Bank of America."Низкая активность на рынке нефти может сделать природный газ снова великим!" — отмечает Bank of America, предупреждая, что будущие цены на природный газ "зависят от цен на нефть". Bank of America прогнозирует, что цены на газ в 2021 году составят $2,75/млн БТЕ.Goldman Sachs настроен более оптимистично. Он прогнозирует, что цены на газ резко возрастут до $3,50/млн БТЕ к следующей зиме.Однако для экспортеров СПГ в США это не очень хорошая новость. При более дорогом американском газе будет меньше возможностей для его транспортировки за границу, где цены будут низкими.