Бывшая сотрудница конгресса США Тара Рид призывает Джозефа Байдена, являющегося сейчас наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии, выйти из предвыборной гонки. Рид утверждает, что около 30 лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны Джозефа Байдена.

Бывшая сотрудница конгресса США Тара Рид призывает Джозефа Байдена, являющегося сейчас наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии, выйти из предвыборной гонки. Рид утверждает, что около 30 лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны Джозефа Байдена. Об этом она заявила в интервью журналистке Меган Келли, опубликованном 7 мая в Twitter.Рид была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором от штата Делавэр. Ранее Рид не раз заявляла в СМИ, что подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны Байдена, сообщает телеканал "Россия 24".В апреле Тара Рид подала заявление в полицию в американской столице. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров в Капитолии без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях.