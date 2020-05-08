Центральный банк Австралии предупредил, что страна столкнется с крупнейшим экономическим спадом за всю историю, сообщает Reuters.

Центральный банк Австралии предупредил, что страна столкнется с крупнейшим экономическим спадом за всю историю, сообщает Reuters.Резервный банк Австралии прогнозирует, что экономика сократится на 10% в первом полугодии, что станет первой рецессией за три десятилетия.В Австралии наблюдался быстрый всплеск числа случаев заболевания COVID-19 с менее чем 100 в марте до более чем 6900 в настоящее время. В рамках борьбы с коронавирусом страна закрыла границы и ввела меры социального дистанцирования, что резко снизило деловую и потребительскую активность.По оценкам правительства, ограничительные меры обходятся экономике в 4 миллиарда австралийских долларов ($2,62 миллиарда) в неделю.Чтобы поддержать экономику, центробанк в марте снизил ставку и представил беспрецедентный пакет стимулирующих мер, включающий неограниченную программу покупки облигаций.На этой неделе Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% и вновь пообещал покупать столько государственного долга, сколько необходимо для поддержания доходности трехлетних облигаций на уровне около 0,25%.Базовый сценарий центробанка предполагает, что экономика сократится на 6% в 2020 году. Регулятор ожидает, что уровень безработицы достигнет 10% к июню и останется в районе 7,5% в 2021 году.Потребительские цены, как ожидается, снизятся во II квартале, прежде чем вернуться к умеренному росту к концу года.Скорость и сроки восстановления экономики будут зависеть от того, когда страна сможет отменить меры социального дистанцирования. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в пятницу объявил о трехэтапном плане полного открытия экономики к июлю, если удастся сдержать распространение вируса.