Чемпионат Испании по футболу, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 20 июня. Эту информацию сообщил главный тренер Леганеса Хавьер Агирре.

Чемпионат Испании по футболу, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 20 июня. Эту информацию сообщил главный тренер "Леганеса" Хавьер Агирре.Официально решение Ла Лиги еще не озвучено. Однако Хавьер Агирре заявил, что получил письмо от руководства лиги, в котором говорится о возобновлении первенства 20 июня. Матчи будут проходить без зрителей два раза в неделю — по средам/четвергам и субботам/воскресеньям, сообщает РИА Новости.Чемпионат Испании планируется завершить 26 июля. В Ла Лиге сыграны 27 туров из 38 предусмотренных календарем.