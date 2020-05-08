Сразу в нескольких российских регионах весна выдалась без осадков, что создало условия для почвенной засухи и может угрожать будущему урожаю.

Сразу в нескольких российских регионах весна выдалась без осадков, что создало условия для почвенной засухи и может угрожать будущему урожаю.Так, в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской и Белгородской областях осадков выпало всего 35% от нормы, в Астраханской области — 26% от нормы, в Краснодарском крае — 42%, в Крыму — 25%."Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе. Формируются условия для почвенной засухи", — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, это настораживающий фактор, так как речь идет о дефиците продуктивной влаги, которая питает растения. В частности, от нее зависит рост озимых культур и яровых, которые сейчас только высеваются.Исправить ситуацию может май. "Если в мае выпадает осадков достаточно, то все будет хорошо", — подытожил Вильфанд.