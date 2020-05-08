Количество заболевших коронавирусом в России приближается к 200 тысячам человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос, когда закончится карантин.

Количество заболевших коронавирусом в России приближается к 200 тысячам человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос, когда закончится карантин.Режим всеобщей изоляции из-за коронавируса в России действует с конца марта. Наши граждане истосковались по нормальной жизни, но вернется она, по всей видимости, не скоро.О том, когда закончится карантин, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Появившиеся из-за коронавируса правила поведения будут действовать в России до появления вакцины или прекращения пандемии", – цитирует главу ведомства телеграм-канал "RT на русском".Новость дополняется.