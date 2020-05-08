США не являются лучшим местом ни для жизни, ни для ведения IT-бизнеса, заявил создатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров, комментируя фильм Юрия Дудя об иммигрантах в Кремниевой долине.

Дуров сообщил, что знаком со многими героями фильма Дудя и в личных беседах они говорят совсем не то, что декларируют на камеру. Основатель Telegram перечислил семь причин, по которым, по его мнению, IT-специалистам не стоит переезжать в Кремниевую долину.По словам Дурова, несмотря на имидж страны свободы, США — это жесткое полицейское государство с недоступным здравоохранением, низким качеством среднего образования и высокими налогами.Павел Дуров: Паспорт Соединенных Штатов — это экономическое крепостное право, которое всегда с вами независимо от того, в какой точке земного шара вы живете. Конечно, можно пытаться отказаться от гражданства США, но — как показал печальный пример Олега Тинькова — и это не всегда работает.Кремниевая долина, как пишет Дуров, — это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью и с очень высокими ценами на недвижимость и ведение высокотехнологического бизнеса.Павел Дуров: Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей. В итоге эмигранты предпочитают сотрудничать с программистами и дизайнерами из Восточной Европы, но и это нередко дается им с трудом в силу 10-часовой разницы во времени. В этом смысле намного проще руководить разработкой из часового пояса, близкого к Восточной Европе или Индии.Дуров подчеркивает, что сегодня именно Индия, а не США — самый крупный открытый интернет-рынок. Американский сегмент, по его словам, перегрет и зарегулирован и представляет лишь 4% населения. Если 10–20 лет назад новые проекты было проще запускать именно в США, то сейчас, как пишет основатель ВКонтакте, самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают за пределами Кремниевой долины.Переезд в США Дуров сравнивает с покупкой актива на пике его стоимости, поскольку права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии.