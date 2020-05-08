Предстоящий 10 мая поединок бойцов Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона на турнире UFC 249 первый из них представляет, как схватку двух лучших бойцов Америки, которые разыгрывают право драться с чемпионом лиги, лучшим российским мастером смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

Предстоящий 10 мая поединок бойцов Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона на турнире UFC 249 первый из них представляет, как схватку двух лучших бойцов Америки, которые разыгрывают право драться с чемпионом лиги, лучшим российским мастером смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым."Мы подеремся с Фергюсоном, чтобы победитель представил США в схватке с лучшим бойцом России", – цитирует слова Гэтжи Чемпионат.Com. Как уже сообщали 33Live.RuRu, победитель боя Фергюсон – Гэтжи станет обладателем титула временного чемпиона UFS и должен будет встретиться с обладателем полноценного чемпионского пояса Нурмагомедовым.