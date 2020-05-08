В городе Михайловка Волгоградской области случилось ЧП. В одном из цехов цементного завода рухнул потолок. По предварительной информации, причиной обрушения стало скопление в перекрытиях ..

В городе Михайловка Волгоградской области случилось ЧП. В одном из цехов цементного завода рухнул потолок.По предварительной информации, причиной обрушения стало скопление в перекрытиях клинкера – сырья, из которого изготавливают цемент. Потолок рухнул после того, как в комнату отдыха вошли двое рабочих. Как уточняет , один из них успел вовремя выбежать, второй погиб на месте.