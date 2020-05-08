08.05.2020

2020-05-08 16:45:04

Фельдмаршал Гитлера Эвальд фон Клейст умер во владимирской тюрьме

"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате. В интернете и на телеканалах будет запущено сетевое шествие. А вечером в 19 часов с портретами фронтовиков после минуты молчания можно выйти на балкон своей квартиры. Такой вариант участия в акции готова поддержать вся страна.

Именно так - не выходя из дома - встретит день Победы и Галина Карташова. Заведующая отделом ЗАГС администрации Владимира. Вместе со своими близкими она также встанет в строй полка со своим дедом Владимиром Федоровичем Зинеевым, прошедшим всю войну. Великая Отечественная стала тяжелым испытанием для каждой советской семьи. Свидетельство тому - архивные документы органов актов гражданского состояния. О некоторых фактах жизни прифронтового Владимира рассказала Галина Карташова.

- Мы смогли определить, какие предприятия работали в годы войны. Интересно, что мы относились к прифронтовой зоне - культурная жизнь продолжала идти. Работал театр, духовые оркестры проводили выступления, работали такие специальности как музыкальный руководитель, тапер, киномеханик, у нас работал аэроклуб, несколько больниц. У нас была 1-я советская и 2-я больница, роддом, эвакопункт и в таком маленьком городе с таким населением работало 18 госпиталей. 1-ый был на Луначарского,13-а в школе и за годы войны было принято 250 тысяч раненых красноармейцев. Практически на одного жителя Владимира приходилось 4 раненых.

Очень многое можно почерпнуть о болезнях, которые были, особенно среди детей. Это - дистрофия, сыпной тиф, корь, много детей рождались недоношенными и они рано умирали. И почему-то странная специфика - погибало много из-за кровоизлияний в мозг. Наверное, это будет врачам интересно. Одна из причин - позднее обращение за помощью, но, наверное, ее нельзя было получить своевременно.

Интересны такие факты, как в довоенное время многие наши граждане увлекались иностранными именами и у родителей , которых зовут Авдотья и Петр вдруг у них появляется сын Ульрих, Генрих, Гельмут. Вот в период, когда началась Отечественная война, люди пошли менять имена. Имя Адольф четко было связано с Гитлером, ни одного Адольфа у нас в записях не осталось. Поменяли имена на Владимир, Александр, Евгений.

В период войны наш кинематограф создал очень хорошие образы людей, которые отдают жизнь за нашу Родину. Артисты стали прототипами - много было Валентин. Валентина Серова стала кумиром женщин. Николай Крючков - его считали народным героем, несмотря на то, был он на фронте или не был, стали называть Николаями, люди хорошо реагировали на примеры и старались следовать им, чтобы героическое начало вложить в судьбу своих детей.

Люди не стеснялись указывать свои национальности. Причем национальности были совершенно разные - латыш, мордва, украинец, узбек. Такое вот многообразие есть в актах. Сейчас в паспортах нет указания на национальность. И когда регистрируется брак, рождение ребенка, гражданам дается право указать или нет национальность. Практически 90% ставит прочерк в графе. Это грустно. Традиция должна сохраняться. Как положительный пример как-то уходит эта принадлежность к определенному народу, тогда гордились своей национальностью.

Мне было очень интересно, почему в одной записи я не увидела полных сведений о человеке, который умер от 55 года 17 ноября - имя Вейдлинг Гельмут - немец. Справка о смерти выдана владимирским централом. Мне стало интересно, что это за личность. Заявляет о смерти немца - оказался последний комендант Берлина на Князь-Владимирском кладбище.

Еще один из приспешников Гитлера отбывал срок наказания - Эвальд фон Клейст - одиозная личность, он тоже умер у нас 15 ноября 54 года на тюремной территории. История страны так сильно переплетается с историей города. Вот такие ЗАГСы - хранители истории.