Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер нарушил установленный в Великобритании режим самоизоляции. Причем сделал это трижды за сутки.

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил установленный в Великобритании режим самоизоляции. Причем сделал это трижды за сутки.В среду Кайл покинул свой дом и отправился на день рождение сестры, проживающей в 70 километрах. Там он принял участие в торжественной вечеринке. Пробыв там около четырех часов, Уокер поехал в Шеффилд к родителям. В четверг он вернулся домой, где был замечен на велопробежке.Таким образом, за 24 часа Уокер трижды нарушил режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса. Теперь ему грозит штраф в размере тысячи фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости. Это не первое нарушения Уокера. В апреле Кайл устроил у себя дома секс-вечеринку.