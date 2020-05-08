Технология компании Neuralink, основанной Илоном Маском в 2016-м и работающей над созданием интерфейса мозг-компьютер, почти готова к применению на людях. Об этом сам предприниматель рассказал в опубликованном накануне интервью автору одного из самых популярных в США подкастов, Джо Рогану.

Технология компании Neuralink, основанной Илоном Маском в 2016-м и работающей над созданием интерфейса мозг-компьютер, почти готова к применению на людях. Об этом сам предприниматель рассказал в опубликованном накануне интервью автору одного из самых популярных в США подкастов, Джо Рогану.По словам основателя Tesla, SpaceX и Neuralink, он рассчитывает, что в течение ближайшего года чип-имплант, работающий в связке с коммуникационным устройством, будет впервые установлен человеку. На этом раннем этапе задачей Neuralink будет лечение у пациента нарушений, вызванных травмами мозга.По словам Маска, "работы еще много", однако он считает, что у специалистов компании есть шанс в течение ближайшего года вживить устройство в мозг человеку и использовать его для восстановления потерянных функций организма без побочных негативных эффектов.Система Neuralink теоретически может применяться для восстановления зрения, слуха или двигательных функций, а также для лечения затрагивающих мозг заболеваний. Модули с сотнями нитей-электродов, размещаемых в нужных местах сверхточным роботом, будут находиться непосредственно в черепе. "В принципе это может исправить любую неполадку в мозге", — уверен Илон Маск.Год назад, когда Маск и его коллеги впервые подробно рассказали о технологии Neuralink, также утверждалось, что первое успешное применение на человеке может произойти до конца 2020-го. Теперь Маск осторожно сдвинул срок еще как минимум на полгода.В будущем предприниматель надеется разработать на базе системы Neuralink полноценный интерфейс мозг-компьютер, который сделает возможным симбиоз человека и искусственного интеллекта. По мнению Маска, такой интерфейс, позволяющий биологическому мозгу быстро обмениваться большими объемами данных с "суперинтеллектуальной" надстройкой — единственный шанс для человечества не отстать в своих возможностях от искусственного интеллекта. Такая надстройка — в виде смартфонов, компьютеров и приложений в них, помогающих нам решать различные задачи — уже существует, но взаимодействие с ней при помощи органов чувств и аналоговых интерфейсов (клавиатура, тачскрин, голосовые команды) медленно и неэффективно.