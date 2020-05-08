Известный американский предприниматель и инноватор Илон Маск на протяжении двух часов рассказывал о себе и своей работе комику, актеру и телеведущему Джо Рогану. Затронул он и такую важную тему, как чипирование людей.

Известный американский предприниматель и инноватор Илон Маск на протяжении двух часов рассказывал о себе и своей работе комику, актеру и телеведущему Джо Рогану. Затронул он и такую важную тему, как чипирование людей.Известный своим экстравагантным поведением предприниматель Илон Маск похвастался, что уже в 2020 году его компания Neuralink завершит разработку чипа, который можно будет вживлять людям в мозг. Имплант будут размещать под костями черепа.Целью чипирования человека Илон Маск назвал восстановление утраченных из-за повреждения мозга зрения, слуха или подвижности конечностей. Предприниматель оговорился, что впереди предстоит проделать еще много работы.Отметим, Илон Маск часто выступает с громкими обещаниями, которые заставляют общественное мнение говорить о нем как едва ли ни о провидце и изобретателе технологий будущего. Однако от прорывной концепции до ее реализации проходит достаточно много времени, а сама технология подчас переживает самые печальные перемены и заметно упрощается.На фоне эпидемии коронавируса в мире расцвели самые разные, подчас безумные, теории заговора. Несчастные напуганные люди всерьез поверили, что болезнь может быть вызвана излучением от вышел связи 5G, в то, что болезни и вовсе нет, или в то, что их намеренно заражают через уколы и тесты.Однако одной из самых популярных и безумных теорий заговора оказалась та, в которой рассказывалось о чипировании людей. и Никита Михалков.Судя по материалам, размещенным в ролике, на роль главного злодея конспирологи назначили миллиардера и филантропа Билла Гейтса. Однако последние новости говорят о том, что общественное мнение может сделать "главным по " его более молодого коллегу Илона Маска.— Igor Efremov (@banality_ofevil)