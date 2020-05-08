Российские военные завершили дезинфекцию пансионатов и домов для пожилых людей в провинции Брешиа.

Российские военные завершили дезинфекцию пансионатов и домов для пожилых людей в провинции Брешиа. Итальянцы провожали наших специалистов аплодисментами и плакатами со словами благодарности.Российские военнослужащие совместно с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию лечебных учреждений в 93 населенных пунктах Ломбардии. Они обработали 120 зданий и сооружений, более миллиона квадратных метров внутренних помещений.Интернациональные бригады военных специалистов борются с распространением коронавируса COVID-19 в Италии с конца марта, напоминает телеканал "Россия 24".