Режим ЧС введен в Республике Коми в связи с ситуацией с паводком. Уровень местной реки поднялся на 30 сантиметров выше допустимой нормы.
Режим ЧС введен в Республике Коми в связи с ситуацией с паводком. Уровень местной реки поднялся на 30 сантиметров выше допустимой нормы. Вода подошла к жилым районам, передает телеканал "Россия 24". 54 частных дома подтоплены. Часть их жителей пришлось эвакуировать.
На месте работают спасатели, которые информируют население, оказывают необходимую помощь. Кроме того, на случай ухудшения ситуации в готовность привели пункт временного размещения людей. Из-за паводка нарушено транспортное сообщение с двумя селами республики. Дороги размыло, сейчас поврежденные участки восстанавливают.
Подтопления произошли и в Вологодской области. От большой воды пострадали порядка семидесяти придомовых участков, автомобильные дороги и два небольших моста. Сейчас там тоже работают сотрудники МЧС.