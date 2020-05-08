Режим ЧС введен в Республике Коми в связи с ситуацией с паводком. Уровень местной реки поднялся на 30 сантиметров выше допустимой нормы.

Режим ЧС введен в Республике Коми в связи с ситуацией с паводком. Уровень местной реки поднялся на 30 сантиметров выше допустимой нормы. Вода подошла к жилым районам, передает телеканал "Россия 24". 54 частных дома подтоплены. Часть их жителей пришлось эвакуировать.На месте работают спасатели, которые информируют население, оказывают необходимую помощь. Кроме того, на случай ухудшения ситуации в готовность привели пункт временного размещения людей. Из-за паводка нарушено транспортное сообщение с двумя селами республики. Дороги размыло, сейчас поврежденные участки восстанавливают.Подтопления произошли и в Вологодской области. От большой воды пострадали порядка семидесяти придомовых участков, автомобильные дороги и два небольших моста. Сейчас там тоже работают сотрудники МЧС.