Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве обратились в Тверской районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения...

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве обратились в Тверской районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу администратору паблика в социальных сетях.Как сообщалось ранее, сотрудниками Московской полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере задержан житель столицы.В своём заявлении потерпевший сообщил, что фигурант вымогал у него денежные средства в размере 300 тысяч рублей, угрожая выложить личные фотографии в общий доступ. После того как потерпевший отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в сети «Интернет» и стали доступны широкому кругу лиц.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ.В настоящее время Тверским районным судом города Москвы обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве