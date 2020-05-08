Столица Дании Копенгаген примет матчи перенесенного на следующий год чемпионата Европы по футболу. Таким образом матч сборных Дании и России пройдет на стадионе Паркен.

Столица Дании Копенгаген примет матчи перенесенного на следующий год чемпионата Европы по футболу. Таким образом матч сборных Дании и России пройдет на стадионе "Паркен".Копенгаген должен был принять четыре матча чемпионата Европы 2020. Но после переноса, связанного с пандемией коронавируса, выяснилось, что встречи европейского первенства совпадают по срокам с велогонкой "Тур де Франс". Три стартовых этапа ведомногодневки были запланированы на территории Дании. Возникла угроза переноса матчей из Копенгагена.Однако датчане все же решили не отказываться от Евро-2020. Как заявил президент федерации футбола Дании Йеспер Меллер, в стране нашли способ совместить два крупных соревнования. Таким образом, в Копенгагене пройдут запланированные там изначально матчи турнира. В том числе и встреча сборных Дании и России.