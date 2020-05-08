COVID-19 атакует рабочих вертолетного завода Прогресс. Находясь дома, сотрудник предприятия почувствовал себя плохо – у него повысилась температура. Из-за этого ему пришлось обратиться обратился в приёмный покой, где при госпитализации сдал анализ на коронавирусную инфекцию.

COVID-19 "атакует" рабочих вертолетного завода "Прогресс". Находясь дома, сотрудник предприятия почувствовал себя плохо – у него повысилась температура. Из-за этого ему пришлось обратиться в приёмный покой, где при госпитализации сдал анализ на коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным, передают "Вести: Приморье". Круг контактов заболевшего уже установлен. Они все пройдут тестирование на наличие вируса."По этой причине количество работников на заводе перед праздниками сведено к минимуму. Также здесь проведут санитарную обработку помещений, которая в совокупности с другими мерами профилактики должна сдержать дальнейшее распространение инфекции", – прокомментировали представители пресс-службы компании.Также четырех пациентов после лечения коронавируса выписали сегодня из инфекционной больницы. С момента начала эпидемии COVID-19 с инфекцию успешно победили 134 жителя региона. Среди них, – два студента ТГМУ и врач одной из клиник Владивостока.Отметим, что в Приморье поступило 30 тысяч защитных комбинезонов. Из них более 17 тысяч комплектов передадут в медицинские учреждения региона. Всего в регионы ДВО поставлено 100 тысяч защитных комбинезонов, более 107 тысяч защитных очков, 200 тысяч пар медицинских перчаток и такое же количество респираторов.Напомним, с 8 мая в связи со сложной эпидемиологической обстановкой ограничивается железнодорожное и автобусное сообщение с Находкой. Соответствующее решение принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.