В Европе начали отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры. Общее число заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 3,8 миллиона человек. Последние новости о коронавирусе на 8 мая 2020 года – в материале Дни.ру.
В Европе начали отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры. Общее число заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 3,8 миллиона человек. Последние новости о коронавирусе на 8 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 3 781 249
Умерли – 264 267
Выздоровели – 1 232 073
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 3,781 миллиона человек. Наибольший прирост фиксируется в США – ежедневно около 30 тысяч человек.
Борьбу с коронавирусом по телефону обсудили президента России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп. Американский лидер предложил российскому коллеге помощь.
Тем временем ряд стран начинают отмену введенных из-за коронавируса ограничительных мер. Так, на Украине разрешается работа объектов торговли и бытового обслуживания при условии соблюдения мер безопасности. Кроме того, начинают работать летние террасы кафе и ресторанов, при этом расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра.
В Грузии с 15 июня возобновляется внутренний туризм. А с 1 июля власти собираются разрешить въезд иностранных туристов.
Коронавирус в России
Заболели – 177 160
Умерли – 1 625
Выздоровели – 23 803
За истекшие сутки коронавирус в России выявили у 11 231 человека. До 12 мая в нашей стране действует режим нерабочих дней. На вопрос, подпишет ли президент указ о поэтапном выходе из режима всеобщей изоляции, его пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что у главы государства есть еще пять дней для принятия решения.
Из-за эпидемии коронавируса в России РЖД отменило половину поездов дальнего следования. Пассажиропоток в них сократился на 80%, отметил глава компании Олег Белозеров.
Коронавирус в Москве
Заболели – 92 658
Умерли – 764
Выздоровели – 7 573
Коронавирус в Москве за последние сутки выявили у 6703 человек. Мэр столицы Сергей Собянин принял решение возобновить с 12 мая работы промпредприятий и строек города.
Вместе с тем Собянин продлил режим всеобзей изоляции в Москве до 31 мая. Кроме того, вводится обязательное ношение масок и перчаток в магазинах, аптеках и при поездках на общественном транспорте. При передвижении по улице надевать защитные средства необязательно.
Следующий этап в борьбе с коронавирусом будет зависеть от всех москвичей, подчеркнул Собянин. Градоначальник призвал гражданам выполнять все требования режима самоизоляции.
Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
92 658
764
7 573
Россия
177 160
1 625
23 803
США
1 280 643
75 822
172 686
Весь мир
3 781 249
264 267
1 232 073
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