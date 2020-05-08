В Европе начали отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры. Общее число заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 3,8 миллиона человек. Последние новости о коронавирусе на 8 мая 2020 года – в материале Дни.ру.

В Европе начали отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры. Общее число заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 3,8 миллиона человек. Последние новости о коронавирусе на 8 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 3 781 249Умерли – 264 267Выздоровели – 1 232 073По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 3,781 миллиона человек. Наибольший прирост фиксируется в США – ежедневно около 30 тысяч человек.Борьбу с коронавирусом по телефону обсудили президента России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп. Американский лидер предложил российскому коллеге помощь.Тем временем ряд стран начинают отмену введенных из-за коронавируса ограничительных мер. Так, на Украине разрешается работа объектов торговли и бытового обслуживания при условии соблюдения мер безопасности. Кроме того, начинают работать летние террасы кафе и ресторанов, при этом расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра.В Грузии с 15 июня возобновляется внутренний туризм. А с 1 июля власти собираются разрешить въезд иностранных туристов.Коронавирус в РоссииЗаболели – 177 160Умерли – 1 625Выздоровели – 23 803За истекшие сутки коронавирус в России выявили у 11 231 человека. До 12 мая в нашей стране действует режим нерабочих дней. На вопрос, подпишет ли президент указ о поэтапном выходе из режима всеобщей изоляции, его пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что у главы государства есть еще пять дней для принятия решения.Из-за эпидемии коронавируса в России РЖД отменило половину поездов дальнего следования. Пассажиропоток в них сократился на 80%, отметил глава компании Олег Белозеров.Коронавирус в МосквеЗаболели – 92 658Умерли – 764Выздоровели – 7 573Коронавирус в Москве за последние сутки выявили у 6703 человек. Мэр столицы Сергей Собянин принял решение возобновить с 12 мая работы промпредприятий и строек города.Вместе с тем Собянин продлил режим всеобзей изоляции в Москве до 31 мая. Кроме того, вводится обязательное ношение масок и перчаток в магазинах, аптеках и при поездках на общественном транспорте. При передвижении по улице надевать защитные средства необязательно.Следующий этап в борьбе с коронавирусом будет зависеть от всех москвичей, подчеркнул Собянин. Градоначальник призвал гражданам выполнять все требования режима самоизоляции.Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевшихМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква92 6587647 573Россия177 1601 62523 803США1 280 64375 822172 686Весь мир3 781 249264 2671 232 073Коронавирус сегодня | | || | | | |