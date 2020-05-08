За прошедшие сутки прибавилось 45 заболевших

К 8 мая во Владимирской области выявлено уже 1124 случая заражения коронавирусом. .Больше всего заражённых по-прежнему остаётся в Петушинском районе, где за сутки не было выявлено новых случаев. Меньше всего – в Селивановском районе, где до не давних пор не было коронавируса. Для удобства мы отобразили количество инфицированных по районам области на карте:265 – в Петушках;184 – во Владимире;121 – в Коврове;111 – в Гусь-Хрустальном;110 – в Муроме;87 – в Александрове;64 – в Кольчугинском;37 – в Судогодском;35 – в Юрьев-Польском;33 – в Собинском;26 – в Киржачском;16 – в Суздальском;12 – в Меленках;9 – в Камешково;5 – в Радужном;4 – в Вязниках;4 – в Гороховецком;1 – в Селивановском.