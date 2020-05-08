Глава профсоюза медицинских работников Действие, врач подстанции скорой помощи Королева Евгения Богатырева, прославившаяся благодаря разоблачающим рассказам о ситуации в местных ..

Глава профсоюза медицинских работников "Действие", врач подстанции скорой помощи Королева Евгения Богатырева, прославившаяся благодаря разоблачающим рассказам о ситуации в местных больницах в разгар эпидемии, не работала с больными коронавирусом COVID-19. Об этом заявил заведующий Северо-восточным филиалом Московской областной станции скорой медицинской помощи Дмитрий Гулынин.Он утверждает, что Богатырева находится на больничном. Этим руководитель филиала объяснил отсутствие доплат врачу за работу с зараженными, на которое жаловалась медик. По словам Гулынина, остальным сотрудникам надбавку выплатят в срок до 15 мая. Некоторые коллеги Евгении также предполагают, что врач не хочет работать с зараженными в разгар эпидемии.8 Май 2020 в 12:44 PDT