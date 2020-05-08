12 мая заработает госпиталь в Крокус Экспо. Стационар сможет принять более 1000 человек. Выставочные центры по всей стране ускоренными темпами переделывают в больничные палаты. Такие уже есть в Санкт-Петербурге, на финальной стадии - комплекс в Екатеринбурге. А в Москве с середины мая больных с коронавирусом будет принимать павильон №75 на ВДНХ.

12 мая заработает госпиталь в "Крокус Экспо". Стационар сможет принять более 1000 человек. Выставочные центры по всей стране ускоренными темпами переделывают в больничные палаты. Такие уже есть в Санкт-Петербурге, на финальной стадии — комплекс в Екатеринбурге. А в Москве с середины мая больных с коронавирусом будет принимать павильон №75 на ВДНХ.Так сейчас выглядит 75 павильон ВДНХ. Здесь возводят перегородки между будущими палатами для больных коронавирусом. Переоборудование начали 28 апреля и уже вскоре планируют завершить. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил стройку лично.Здесь будут лаборатория и стационар почти на 1800 коек. Его закрепят за городской клинической больницей №24 и оснастят всем необходимым. Несмотря на то, что ситуация в столице стабильная, резерв коек продолжают наращивать, ведь опыт стран Запада показал – именно нехватка мест в стационарах зачастую приводит к повышению смертности от коронавируса COVID-19.По пути увеличения мест для больных идет и Подмосковье. Уже готовый к приему пациентов госпиталь в "Крокус Экспо" оценил губернатор Андрей Воробьёв. Особое внимание он уделил комфорту, созданному для пациентов и врачей."Первое, что человек хочет сделать, когда выздоравливает, — это посмотреть на себя и сходить в душ. Что касается проживания врачей — это находится вот здесь, в пятизвездочной гостинице", — говорит губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Пациентов тут начнут принимать уже 12 мая. Все условия для комфортного пребывания 1500 человек созданы. Тут же будет и собственная лаборатория – она позволит не возить образцы на анализ в другие точки. Прикреплен новый стационар к Красногорской городской больнице №1."Палаты на четыре человека. К каждой койке подведен кислород. 920 коек с кислородом. Это большие работы. Привезена специальная станция, которая будет обеспечивать 120 коек реанимации и 920 коек с кислородом. Новые кровати функциональные. Здесь комфортно. На два полубокса – туалет, душ, умывальник", — рассказывает главный врач Красногорской городской больницы №1 Константин Соболев.Персонала тоже хватает. Некоторые медики приехали из других регионов специально, чтобы поработать именно в очаге распространения инфекции."Я всегда хотела помогать людям. Считаю, что здесь отличная возможность себя показать и помочь. Условия у нас замечательные. Всё на высшем уровне. Мы такого не ожидали. Всё очень здорово организовано — и питание, и проживание врачей", — отмечает врач-терапевт Вера Комарова.Еще одним подмосковным форпостом медиков станет парк "Патриот" в Кубинке. Он будет принимать заболевших в павильоне "А" уже с 7 мая, в павильоне "В" — с 8 мая,в павильоне "С" — с 10 мая. Поручение переоборудовать залы дал министр обороны Сергей Шойгу.В других регионах выставочные комплексы тоже переоборудуют под стационары. В Санкт-Петербурге это "Ленэкспо" — его "Газпром" передал в пользование городу. Там уже принимают пациентов. Дополнительные места появятся в павильонах 1, 2, 3, 5, 5А, 8 и 8А.В Екатеринбурге медикам отдали "Екатеринбург-Экспо". 50 коек пока будут в резерве. Как говорят врачи, они понадобятся только в том случае, если события пойдут по неблагополучному сценарию. Сейчас работы — на стадии монтажа медицинского оборудования."Здесь под подом проходят все коммуникации, вывод можно сделать практически в любой точке. В принципе, территория вполне адаптирована к такому госпиталю", — рассказывает главный врач "Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов.Резервные стационары устраивают на выставочных площадках как раз потому, что это, как правило, большие павильоны с возможностью изменения конфигурации. Такую площадь легко в короткие срок адаптировать к любой ситуации. Если понадобится, эту практику будут применять и в других городах России.