Новым главным тренером молодежной сборной России по хоккею станет двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов. На этом посту он сменит нынешнего тренера российской молодежки Валерия Брагина.

Новым главным тренером молодежной сборной России по хоккею станет двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов. На этом посту он сменит нынешнего тренера российской "молодежки" Валерия Брагина.Об этом сообщает Чемпионат.Com. Ларионов уже входил в штаб команды на предыдущем чемпионате мира, который стал для него первым в тренерской карьере. Известно, что на данный момент специалист уже начинает формировать кандидатов для команды на следующее мировое первенство.Брагин руководил российской "молодежкой" в общей сложности восемь лет: с 2010 по 2012 год, и с 2014 по 2020. Теперь ожидается, что он сменит Алексея Кудашова как на посту наставника СКА, так и на тренерском мостике в главной сборной России.Брагин приводил молодых российских хоккеистов к титулу чемпиона мира-2011, четыре раза завоевывал серебряные медали МЧМ (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды — бронзовые (2017, 2019).