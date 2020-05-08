Ветеран бокса, бывший чемпион мира Майк Тайсон, который буквально на днях сообщил прессе, что готов вернуться в ринг ради выставочных поединков, тут же оказался в центре внимания поклонников бокса и медиа. Его зовут в различные шоу, очередное предложение сделала Лига кулачных боёв Bare Knuckle FC.

Ветеран бокса, бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон, который буквально на днях сообщил прессе, что готов вернуться в ринг ради выставочных поединков, тут же оказался в центре внимания поклонников бокса и медиа. Его зовут в различные шоу, очередное предложение сделала Лига кулачных боёв Bare Knuckle FC.Этот промоушен предлагает экс-тяжеловесу выступление в своем карде за 20 млн долларов, сообщает MMA Fighting. Президент организации Дэвид Фельдман не скрывает, что Лига намерена заработать за звездном имени бывшего чемпиона мира по всем самым престижным версиям бокса. Но менеджер отмечает, что очень вдохновился, глядя как Тайсон тренируется."Чистый восторг, который во всем мире вызвали тренировочные занятия Майка Тайсона, заставил нас сделать ему предложение, — сказал Фельдман. – Тайсон – легенда бокса и мы готовы в любой момент начать переговоры о его участии в нашей Лиге. Мы не ждем быстрого ответа, но поработать с ним мечтает каждый представитель смешанных единоборств".