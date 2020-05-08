ЧП произошло около 10:30 утра по местному времени 8 мая в окрестностях Хошиарпура. Пилот успел катапультироваться и благополучно приземлился в одном из районов города.

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в приграничной с Пакистаном провинции Пенджаб во время учебного полета, сообщает Hindustan Times.ЧП произошло около 10:30 утра по местному времени 8 мая в окрестностях Хошиарпура. Пилот успел катапультироваться и благополучно приземлился в одном из районов города.Кадры с места авиакатастрофы свидетельствуют, что истребитель разлетелся на части и практически полностью сгорел. В причинах произошедшего предстоит разобраться экспертам.