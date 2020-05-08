Председатель российского правительства Михаил Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции. Обсуждали очередной пакет мер по поддержке экономики.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции. Обсуждали очередной пакет мер по поддержке экономики.В совещании участвовали исполняющий обязанности премьера Андрей Белоусов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министры экономического блока, передает телеканал "Россия 24".Михаил Мишустин сейчас находится в стационаре, где проходит лечение от коронавируса COVID-19.