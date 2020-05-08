Правительство предлагает увеличить для представителей МСП отсрочку по уплате ранее начисленных штрафов, а также пролонгировать договоры аренды помещений на срок до года на прежних условиях.

Срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предпринимателей могут увеличить с 60 до 160 дней. Таким образом их хотят поддержать в условиях пандемии. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы направило правительство. Обсуждение документа, как сообщает "Прайм" со ссылкой на первого вице-спикера ГД РФ Александра Жукова, запланировано на следующую неделю.Также правительство предлагает включать в единый реестр субъектов МСП компании, не предоставившие в прошлом году налоговую отчетность, но соответствующие необходимым требованиям. Главное условие – отчитаться до 31 мая.Кроме того, владельцам городского и муниципального имущества предлагают продлевать договоры аренды, заключенные до введения режима повышенной готовности, на срок до года на прежних условиях. Или тех, которые не ухудшат положение арендаторов. А если последние захотят расторгнуть договор, делать это без штрафов.