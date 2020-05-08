Более 100 предметов украсили витрины и стойки коридоров Управления. В основном это вещи, которыми ежедневно пользовались советские солдаты...

В преддверии празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в музей УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве представители поискового отряда «Пионер» передали экспонаты, найденные ими во время раскопок на местах сражений.Более 100 предметов украсили витрины и стойки коридоров Управления. В основном это вещи, которыми ежедневно пользовались советские солдаты. Особую гордость вызывают следующие находки: предметы обмундирования наших бойцов - шинель, гимнастерка, стальные шлемы, портупеи для документов и полевые сумки. Каждый проходящий мимо сотрудник может остановиться и вспомнить всех тех, кто пал на полях сражений в борьбе за светлое будущее, глядя на фотографии красноармейцев, кобуру для револьвера, пробитую пулей кружку фронтовика, самодельный светильник из гильзы от противотанкового ружья.«Все это и многое другое захватывает дух: ведь это часть истории, которую нам не забыть, пока помним мы, каждый оставшийся на полях сражений жив в наших сердцах», - отмечают сотрудники УВД по ЮЗАО.На месте полицейские могут познакомиться также с историей и ходом самих раскопок. В 2016 году Михаилом Богдановым и Валерием Ивановым был сформирован отряд «Пионер», который в настоящее время входит в состав «МОО Поиск» города Москва. За 4 года существования поискового отряда людям, объединённым одной целью, удалось обнаружить и эксгумировать более 700 солдат и офицеров, павших на полях сражений, установить около 40 имен, а останки многих солдат передать родственникам для погребения на их малой родине. «Каждый найденный нами солдат - это отдельная жизнь и судьба, каждое установленное имя - это чей-то отец, муж и брат, который спустя десятилетия смог вернуться из небытия», - говорит командир поискового отряда «Пионер» Михаил Богданов.Благодаря большой работе начальника ОМПО УВД по ЮЗАО майора внутренней службы Надежды Павлочевой, которая лично занималась расстановкой предметов и обустройством в музее, теперь переданные в дар экспонаты демонстрируются в Управлении, как безмолвная память о тех годах, о тех победоносных сражениях и о неиссякаемом мужестве советских солдат, победивших фашизм.Начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Дёмин выразил руководителям поискового отряда слова благодарности за их неоценимый вклад в развитие музея Управления.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56