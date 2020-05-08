Международный валютный фонд полагает, что $2,5 триллиона на поддержку стран с развивающимся рынком будет недостаточно, так как экономический прогноз по ним с марта ухудшился.

Экономический прогноз МВФ, который был озвучен в марте, с тех пор ухудшился, и фонд уже полагает, что обозначенных ранее $2,5 триллиона, предназначавшихся для поддержки стран с развивающимся рынком, не хватит для преодоления последствий пандемии коронавируса."Этот кризис, судя по всему, будет длиться дольше. Сумма в $2,5 триллиона была на конец 2020 года с учетом, что ситуация к тому времени нормализуется. Но это кажется все менее вероятным, так что финансовые потребности вырастут достаточно значительно и выйдут даже за пределы этой суммы", – заявила на видеоконференции в вашингтонском Совете по международным делам главный экономист МВФ Гита Гопинат.Оценку требующейся странам с развивающимся рынком помощи в марте озвучила глава фонда Кристалина Георгиева, заявив, что на борьбу с коронавирусом и его последствиями им потребуется $2,5 триллиона. Георгиева отметила, что собственных средств – как резервов, так и того, что удастся занять на внутреннем рынке, – обозначенным государствам не хватит и МВФ придется вмешаться и выделить необходимое финансирование. Фонд начал рассматривать заявки от нуждающихся стран в ускоренном порядке.При этом тяжелые последствия пандемии не минуют никого, отмечают в фонде. Ранее Гита Гопинат заявила, что спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, что станет самой сильной рецессией со времен Великой депрессии 1930-х годов. При этом не исключено, что глобальная экономическая активность не восстановится полностью даже к концу 2021 года.