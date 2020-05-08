На территории Приамурья сегодня ликвидировали три природных пожара. Еще девять продолжают действовать. Два из них - в Свободненском и Тындинском районах - уже локализованы.

На территории Приамурья сегодня ликвидировали три природных пожара. Еще девять продолжают действовать. Два из них — в Свободненском и Тындинском районах — уже локализованы. В тушении принимали участие более 550 человек личного состава и 127 единиц спецтехники, в том числе 2 вертолета и 3 самолета, передает ГТРК "Амур".Уже четвертый день крупный пожар бушует возле села Рогочевка в Свободненском районе. Огнеборцы уже 28 раз выезжали на вызовы из-за палов сухой растительности. Возгорания действовали в десяти районах области, а также в Благовещенске, Шимановске, Свободном и поселке Прогресс. Все они были ликвидированы. На тушение крупного очага на окраине села Михайловка ушло почти 5 часов.Отметим, что после начала пожароопасного периода в Амурской области потушили более тысячи палов. Всего выгорело порядка 15 тысяч га.