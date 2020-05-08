Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ...

«Сотрудниками уголовного розыска Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве при участии Росгвардии и служб безопасности кредитно-финансовых учреждений задержан подозреваемый в хищении денежных средств пенсионеров под предлогом компенсаций по программе «Дети войны».В полицию обратилась 68-летняя жительница столицы с заявлением о краже денег с ее банковского счета. Потерпевшая рассказала, что ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Незнакомец сообщил, что гражданам, родившимся до 1958 года, положена денежная компенсация в размере 250 тысяч рублей в рамках программы «Дети войны». Затем он попросил продиктовать номер банковской карты и код, указанный в смс. Эти сведения ему якобы были необходимы для перевода компенсации на счет пенсионерки. Позже она проверила баланс и выяснила, что обещанные деньги на счет не поступили, а находящиеся накопления похищены.Спустя несколько дней в полицию поступило еще одно заявление. 80-летняя москвичка сообщила, что ей позвонил мужчина, который представился куратором по программе выплаты компенсаций детям войны. Он попросил передать посреднику 120 тысяч рублей, после чего на счет пенсионерки якобы будет зачислена сумма почти в три раза больше указанной. Поддавшись на уговоры, пожилая женщина сняла денежные средства в банке, передала их злоумышленнику и, спустя некоторое время, поняла, что ее обманули.По данным фактам следователем Отдела МВД России по Гагаринском району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ, которые соединены в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в арендованной квартире на улице Дмитрия Ульянова. Им оказался приезжий, ранее судимый за аналогичные противоправные деяния. В ходе обыска изъяты банковские карты и мобильные телефоны, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк