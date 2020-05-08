За первый квартал 2020 года в России на 6% выросли продажи новых дизельных легковушек, а также сменился лидер в сегменте.

За первый квартал 2020 года в России на 6% выросли продажи новых дизельных легковушек, а также сменился лидер в сегменте.Теперь это дизельный 2-литровый кроссовер Volkswagen Tiguan (в прошлом году лидировал Toyota Land Cruiser Prado), которых с января по март было продано 2055 штук, что почти втрое выше, чем в январе - марте прошлого года, пишет "Автостат".На втором месте - рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport: продажи, на фоне ожиданий рестайлинговой версии, упали на 24% и составили 1723 экземпляра. Замыкает тройку лидеров BMW X5: 1674 штук и рост продаж сразу на 36%.В десятку самых продаваемых моделей еще вошли Kia Sorento Prime (1622 штук, +27%), Hyundai Santa Fe (1594 штук, +22%), Renault Duster (1395 штук, -2%), BMW X7 (1381 штук, рост в 48 раз), Toyota Land Cruiser Prado (1352 штук, -22%), BMW 5-Series (1163 штук, -1%) и Volkswagen Touareg (994 штук, +9%).За первый квартал 2020 года в России продали 31,3 тыс. новых легковых машин с дизелем (+6%), а их рыночная доля выросла с 8 до 8,3%. Самой популярной "дизельной" маркой стала BMW: 8 тысяч единиц (+24%). Далее - Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen и Mitsubishi.