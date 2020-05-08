Народ и правительство Израиля всегда будут помнить о роли советских солдат в разгроме нацистов и освобождении лагерей смерти. Об этом говорится в письме министра иностранных дел Израиля Сергею Лаврову. Министр также добавил, что лично благодарен Красной армии за спасение своей матери из лагеря Освенцим. В самом Израиле накануне прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Народ и правительство Израиля всегда будут помнить о роли советских солдат в разгроме нацистов и освобождении лагерей смерти. Об этом говорится в письме министра иностранных дел Израиля Сергею Лаврову. Министр также добавил, что лично благодарен Красной армии за спасение своей матери из лагеря Освенцим. В самом Израиле накануне прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.Незыблемая традиция. Накануне праздника Победы в Израиле возлагают венки и цветы в память о солдатах Второй мировой. От ветеранов, от союза жертв Холокоста. Посол России, депутаты кнессета, мэр города Нетания, где особо чтят память о бойцах Красной армии, победивших нацизм, спасших европейских евреев от уничтожения.Белые распахнутые крылья на фоне синего неба. По традиции празднования Дня Победы начинаются с возложения венков у памятника солдатам Красной армии. Самый большой памятник, построенный за пределами бывшего Советского Союза в новейшее время, находится здесь, в Нетании. Правда, вопреки сложившемуся ритуалу, на этот раз торжественная церемония проходит без участия ветеранов.В рядах Красной армии сражались полмиллиона советских евреев — рядовых, офицеров, генералов. Почти половина из них погибли на фронтах Великой Отечественной. Сегодня ветераны отмечают праздник дома. Но в кителях и с орденами. Михаил Стыскин в 15 лет записался юнгой на Тихоокеанский флот. Воевал с немцами и японцами на эскадренном миноносце "Ретивый".Мы сопровождаем российских дипломатов и представителей мэрии в обязательных масках, соблюдая дистанцию в два метра. Дом за домом они объезжают ветеранов с поздравлениями и подарками. В то время как "Бессмертный полк" Израиля выкладывает в Сети портреты сотен воинов: отцов, матерей, дедушек и бабушек сегодняшних жителей ближневосточной страны.Израиль, отмечающий День Победы 9 мая, как и в России, борется за сохранение исторической памяти о минувшей войне. Здесь помнят тех, кто освобождал Освенцим и Заксенхаузен."Здесь, в Израиле, очень бережно и добросовестно чтут память о тех временах. В отличие от некоторых других районов мира и регионов Европы здесь не только сохраняют памятники, но и воздвигают новые", — говорит посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.В январе в центральном парке Иерусалима главы государств открывали "Свечу памяти" — мемориал блокадникам Ленинграда. Это память о тех, кто погиб. Чтобы поддержать выживших и победивших, ограниченная карантинными правилами авто- и мотоколонна с фотографиями бойцов "Бессмертного полка" и флагами Победы выдвигается в путь, объезжая дома ветеранов. Они не пройдут в этот раз при орденах и медалях под марши духовых оркестров с детьми и внуками по улицам городов Израиля под аплодисменты жителей. Но сотни людей говорят им в эти дни "спасибо" и обязательно желают здоровья.