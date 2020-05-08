Заокеанская Национальная хоккейная лига продолжает изучать вопрос завершения сезона-2019-2020, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В частности, Лига рассматривает ситуацию, при которой регулярный чемпионат будет сокращен, а в плей-офф попадут не 16, а 20 или даже 24 команды.

Заокеанская Национальная хоккейная лига продолжает изучать вопрос завершения сезона-2019-2020, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В частности, Лига рассматривает ситуацию, при которой регулярный чемпионат будет сокращен, а в плей-офф попадут не 16, а 20 или даже 24 команды.Новый формат пока подробно не обсуждался, но главное в этом варианте то, что если командам не придется доигрывать регулярный чемпионат, то у клубов, имевших шансы на плей-офф, могут возникнуть вопросы к организаторам. Расширение же формата плей-офф эти вопросы способно снять.На заседании комитета по возвращению в игру обсуждались варианты проведения плей-офф с участием 16, 20 и 24 команд, сообщает издание The Score со ссылкой на своих инсайдеров. У представителей команд и игроков наиболее популярен вариант с 24 командами. Однако пока никаких решений не принималось, речь идет только об обсуждении.