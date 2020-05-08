Не подвергайте свою жизнь опасности. Такое предупреждение опубликовано на странице оперативного штаба Тюменской области. Оно разоблачает очередной фейк о лечении коронавируса COVID-19 подручными средствами. В данном случае имеется в виду водка.

"Не подвергайте свою жизнь опасности". Такое предупреждение опубликовано на странице оперативного штаба Тюменской области. Оно разоблачает очередной фейк о лечении коронавируса COVID-19 подручными средствами. В данном случае имеется в виду водка. В мессенджерах становится популярным видео, главный герой которого делится якобы универсальным способом избавления от инфекции "всего за один день".Ролик снят по всем законам жанра. Автор называет себя врачом из Италии, но говорит при этом по-русски. Свой метод этот псевдомедик скромно называет гениальным. А суть его в том, чтобы в случае инфекции не пить горячительные напитки, а дышать алкогольными парами. "Ночью обильно орошаю подушку и ложусь спать, — рассказывает шарлатан о своих "медицинских экспериментах". — Наутро — никаких клинически проявлений".Несмотря на откровенную ересь, многие принимают рекомендацию за чистую монету. Что, собственно, и вынудило тюменский оперштаб дать официальное опровержение и посоветовать не слушать "неизвестных злоумышленников". А любителям поделиться непроверенной информацией в оперштабе напоминают об ответственности.Надо сказать, что способ, который описал псевдодоктор в ролике — не его ноу-хау. Эта идея принадлежит не врачу, а ученому — профессору физики из Института науки и техники японской Окинавы, Цумору Шинтаки. Он предложил рассмотреть возможность уничтожения вирусных частиц в органах дыхания путем контролируемого вдыхания паров этанола. Для пущей эффективности японец рекомендовал перед ингаляцией смешать спиртное с горячей водой. Статью об изобретении автор опубликовал не в научном журнале, а на просторах Интернета. И отдельно оговорил, что эффективность метода и степень концентрации этанола нуждаются в дальнейшем изучении.Возможно, что к мысли использовать алкоголь для борьбы с коронавирусом японского физика подтолкнула работа американских исследователей. В одной из лабораторий Нью-Йорка они решили протестировать различные антисептики. Оказалось, что эффективны не только санитайзеры с концентрацией спирта 60-70 процентов, как рекомендует ВОЗ. Растворы этанола с концентрацией уже около 30 процентов убивали вирус с той же скоростью — в течение 30 секунд. А раз так, то почему бы не использовать для дезинфекции крепкий алкоголь?Врачи отмечают — это плохая идея. "Если мы будем дышать даже 40-градусной водкой, мы обожжем слизистые — раз, — говорит Владимир Зайцев, отоларинголог, руководитель медицинской клиники, кандидат медицинских наук. — Мы погубим обонятельные рецепторы, мы потеряем обоняние. Я как доктор вас умоляю: пожалуйста, не используйте эту методику. Это неправильно. И самое главное, даже если бы это было безвредно, это не решит проблему коронавирусной инфекции, к великому сожалению".Сторонники метода все лечить водкой забыли еще об одной важной детали. Алкоголь опьяняет и при употреблении внутрь, и при дыхании. А значит, снижает иммунитет человека. "Спирт будет всасываются в капилляры, в кровеносную систему, — поясняет Константин Поплевченков, врач-нарколог, кандидат медицинских наук. — Будет интоксикация. Она будет ослаблять защитные силы организма, барьерные функции организма. И ослабевать будет иммунитет, тем самым организму будет тяжелее бороться с вирусом"."Логика понятна. К сожалению, русский народ привык лечиться алкоголем и считает это нормальным, — комментирует Владимир Зайцев, отоларинголог, руководитель медицинской клиники, кандидат медицинских наук. — Дескать, "вот я рюмочку выпью и у меня наутро все пройдет. А здесь вроде легкие, ну я сейчас подышу этим, и тоже у меня все пройдет". Нет, к великому сожалению, этого не произойдет. Не вышибается клин клином. До сих пор нет рецепта от коронавирусной инфекции"."Традиционный способ лечения всех болезней" в случае с коронавирусом не работает. Выпивка способна лишь увеличить риск заражения. А регулярные возлияния — прямая дорога к более тяжелому протеканию болезни.