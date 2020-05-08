Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, ведущий программы О самом главном на канале Россия 1 врач Александр Мясников нашел оригинальную аналогию для того, чтобы объяснить отказ Александра Лукашенко от введения карантина в Белоруссии. Для этого он рассказал Владимиру Соловьеву неприличный анекдот.

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, ведущий программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач Александр Мясников нашел оригинальную аналогию для того, чтобы объяснить отказ Александра Лукашенко от введения карантина в Белоруссии. Для этого он рассказал Владимиру Соловьеву неприличный анекдот.Александр Лукашенко отказался вводить в Белоруссии строгий карантин из-за коронавируса. В стране работают все предприятия, школы, кафе и рестораны, не отменены массовые мероприятия, однако взрыва заболеваемости в связи с этим не наблюдается.Такой расклад дал скептикам повод говорить о том, что введения ограничений для эффективной борьбы с коронавирусом не требовалось. Однако это впечатление ошибочно. Доктор Мясников объяснил, что "успех" Белоруссии напрямую связан с тем, что практически все страны Европы все же ввели карантин."Знаете, это как анекдот про групповой секс. Все это хорошо, потому что можно и сачкануть", – объяснил Александр Мясников.Если развернуть эту аналогию, то безопасность граждан Белоруссии обеспечивают власти соседних стран, которые приняли действенные и эффективные методы для борьбы с распространением коронавируса. Благодаря этому сложилась такая ситуация, при которой болезнь перестала активно перемещаться через границы, значит темпы заражения снизились и для тех, кто не так ответственно отнесся к карантину.Напомним, карантин из-за коронавируса объявили подавляющее большинство стран. Эти меры должны помочь справиться с взрывным ростом числа заразившихся, что позволит медикам больше внимания уделить каждому больному. Однако ограничительные меры оказывают негативное влияние на экономику, к чему Александр Лукашенко, судя по всему, оказался не готов.14 Апр 2020 в 10:39 PDT