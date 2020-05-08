Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.Как отметил Криворучко, заключение государственного контракта на закупку С-500 запланировано в 2021 году с поставкой в 2025 году.Сейчас выполняется этап предварительных испытаний. По словам заместителя министра обороны, "материальная часть находится на полигоне".В течение последних нескольких лет поставка системы ПВО дальнего перехвата С-500 неоднократно откладывалась.С-500 "Прометей" относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО, способный перехватывать баллистические ракеты. С-500 способна поражать, помимо баллистических, также аэродинамические цели (вертолеты, самолеты) и крылатые ракеты.Радиус поражения С-500 – порядка 600 километров. Система способна обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, а также уничтожать боевые блоки гиперзвуковых ракет, сообщает РИА Новости.Система ПВО С-500 по своим характеристикам значительно превосходит С-400, стоящую на вооружении, и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability – 3.