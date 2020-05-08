Тутберидзе потеряла еще одну подопечную. Вторая спортсменка предпочла, чтобы ее тренером стал Евгений Плющенко.

Тутберидзе потеряла еще одну подопечную. Вторая спортсменка предпочла, чтобы ее тренером стал Евгений Плющенко.Недавно появилась информация, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова решила покинуть своего наставника Этери Тутберидзе. После этого встал вопрос: кто станет новым тренером спортсменки? Недолго думая, Трусова пообщалась с Евгением Плющенко и предложила ему сотрудничество. Такая новость не обрадовала Тутберидзе. Она отписалась от бывшей подопечной в "Инстаграме". Скорее всего, Этери расценивает уход Александры к Плющенко, как предательство.Евгений, в свою очередь, уже успел прокомментировать переход Трусовой. Фигурист отметил, что такая инициатива принадлежала спортсменке, он не переманивал ее к себе. Сейчас для спортсменов идеальное время, чтобы решать подобного рода вопросы, заметил Плющенко. Документы для перехода Александры уже готовятся, однако поданы они будут только после карантина.Фигурист также рассказал, что у него появилась еще одна подопечная, которая раньше занималась с Тутберидзе – 12-летняя Вероника Жилина. О желании девочки сотрудничать Плющенко сообщили родители.Напомним, хореограф Даниил Глейхенгауз в том, что Евгений Плющенко – хороший наставник. Он заметил, что спортсмены, которые занимаются с фигуристом, еще не добились тех результатов, которых достигли подопечные Тутберидзе.7 Мар 2020 в 12:27 PST