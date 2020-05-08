В мэрии города Владимира нашли способ поздравить ветеранов с 9 мая

8 и 9 мая в городе Владимире артисты 18-ти концертных бригад объезжают дома участников Великой Отечественной войны и поздравляют их песнями военных лет.В связи с введённым режимом всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса все запланированные в честь Дня Победы мероприятия, включая парад, пришлось перенести на пока неизвестные сроки. В мэрии города Владимира нашли способ поздравить ветеранов.В течении двух дней концертные бригады будут устраивать персональные шоу под окнами ветеранов. Такие концерты уже начались во всех районах города Владимира. Например, в 11.00 артисты в гимнастёрках приехали во двор дома на улице Безыменского, 4-а к участнику ВОВ Алексею Лоскутову и исполнили для него «Тёмную ночь», «В землянке», «Любимый город» и другие известные песни военных лет. Ветеран был растроган, а соседи также не упустили возможность послушать известные песни и поддержали коллектив со своих балконов.