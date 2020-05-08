В Подмосковье режим самоизоляции продлен до конца мая. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

В Подмосковье режим самоизоляции продлен до конца мая. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте регионального правительства. До 31 мая в области запрещено проведение любых массовых мероприятий, передает телеканал "Россия 24".По-прежнему будут закрыты салоны красоты и рестораны, приостановлена работа каршеринга. Цифровые пропуска сроком действия до 11 мая продлеваются до 31 мая.Ранее режим самоизоляции был продлен в Москве. Кроме того, столица ввела обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.