Гражданин разложил около 20 закладок на территории района Хорошево-Мневники. По указанным им координатам закладки были изъяты...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы задержали 41-летнего жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.Сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, в Новохорошевском проезде остановили 41-летнего мужчину, который вел себя подозрительно. Как оказалось, ранее данный гражданин разложил около 20 закладок на территории района Хорошево-Мневники. По указанным им координатам закладки были изъяты. В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого обнаружено и изъято еще два свертка с порошкообразным веществом коричневого цвета. Согласно результатам исследования изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, обшей массой более 100 граммов.Следствием Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56