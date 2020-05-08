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В рамках Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» полицейский дежурной части МО МВД России «Гусь-Хрустальный» прапорщик полиции Дмитрий Кузнецов рассказывает о своем дедушке – участнике Великой Отечественной войны Николае Ивановиче Крошкине.

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