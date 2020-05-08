О своем дедушке рассказывает полицейский дежурной части МО МВД России «Гусь-Хрустальный» прапорщик полиции Дмитрий Кузнецов.
<a href="https://33live.ru/novosti/08-05-2020-policejskie-vladimirskoj-oblasti-prodolzhayut-rasskazyvat-o-svoix-rodstvennikax-uchastnikax-velikoj-otechestvennoj-vojny.html" target="_blank">Полицейские Владимирской области продолжают рассказывать о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны</a> - О своем дедушке рассказывает полицейский дежурной части МО МВД России «Гусь-Хрустальный» прапорщик полиции Дмитрий Кузнецов.
[url=https://33live.ru/novosti/08-05-2020-policejskie-vladimirskoj-oblasti-prodolzhayut-rasskazyvat-o-svoix-rodstvennikax-uchastnikax-velikoj-otechestvennoj-vojny.html]Полицейские Владимирской области продолжают рассказывать о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны[/url] - О своем дедушке рассказывает полицейский дежурной части МО МВД России «Гусь-Хрустальный» прапорщик полиции Дмитрий Кузнецов.