Ученые выяснили, что употребление кофе может снизить риск возникновения ряда опасных заболеваний. В их числе – рак печени и сахарный диабет. Кроме того, напиток уменьшает вероятность ..

Ученые выяснили, что употребление кофе может снизить риск возникновения ряда опасных заболеваний. В их числе – рак печени и сахарный диабет.Кроме того, напиток уменьшает вероятность возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона. Специалисты установили, что кофе также снижает риск преждевременной смерти на 12%, стимулирует центральную нервную систему и помогает снять боль в мышцах и других частях тела.